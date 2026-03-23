Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 16:00

Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Глава национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер отменил свой визит в США из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Нассер должен был принять участие в одной из крупнейших энергетических конференций CERAWeek в штате Техас.

Как отметило агентство, решение об отмене поездки связали с необходимостью урегулирования ситуации в регионе и преодоления ее экономических последствий для Саудовской Аравии. Нассер после начала операции США и Израиля против Ирана предупреждал о катастрофических последствиях для мировых нефтяных рынков.

Ранее стало известно, что крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей в сутки.

До этого крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec решила сократить переработку нефти более чем на 10% из-за нехватки поставок, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Снижение переработки может составить сотни тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально запланированными объемами.

США
Иран
Саудовская Аравия
Saudi Aramco
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
ЦИК Украины призвал граждан за рубежом регистрироваться на выборы
Мотоциклист на огромной скорости влетел в машину и попал на видео
Годовалый ребенок умер после отравления жидкостью для вейпа в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.