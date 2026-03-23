Глава Saudi Aramco отменил визит в США из-за эскалации на Ближнем Востоке

Глава национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер отменил свой визит в США из-за обострения на Ближнем Востоке, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Нассер должен был принять участие в одной из крупнейших энергетических конференций CERAWeek в штате Техас.

Как отметило агентство, решение об отмене поездки связали с необходимостью урегулирования ситуации в регионе и преодоления ее экономических последствий для Саудовской Аравии. Нассер после начала операции США и Израиля против Ирана предупреждал о катастрофических последствиях для мировых нефтяных рынков.

Ранее стало известно, что крупнейший мировой экспортер нефти Саудовская Аравия сократила добычу на 2,8 млн баррелей в сутки, что составляет 26% от прежнего объема. В настоящее время добыча в королевстве снизилась до уровня около 8 млн баррелей в сутки.

До этого крупнейшая китайская нефтехимическая компания Sinopec решила сократить переработку нефти более чем на 10% из-за нехватки поставок, возникшей на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Снижение переработки может составить сотни тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально запланированными объемами.