Суд назначил заседание по иску на 3,9 млрд к экс-замминистра обороны

Иск на 3,9 млрд к экс-замминистра обороны Иванову рассмотрят 21 апреля

Арбитражный суд Москвы назначил на 21 апреля заседание по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о включении требований к экс-замминистра обороны Тимуру Иванову на сумму более 3,9 млрд рублей в реестр кредиторов, сообщает РИА Новости. Речь идет о требованиях обанкротившегося банка «Интеркоммерц» в рамках дела о банкротстве бывшего замминистра обороны.

В целях соблюдения принципа равноправия и состязательности сторон арбитражный суд приходит к выводу о наличии оснований для назначения судебного заседания, — говорится в определении суда.

Ранее стало известно, что Иванов попросил суд отправить его в зону проведения специальной военной операции. В настоящее время он отбывает наказание за растрату и вывод крупной суммы средств из банка «Интеркоммерц». Сумма ущерба оценивается в 3,9 млрд рублей.

До этого Иванов подал административный иск к Минобороны РФ и Военному комиссариату Москвы. Основанием для обращения стало отсутствие реакции на повторное заявление экс-чиновника с просьбой отправить его в зону СВО.