Стало известно о смерти актера из «Улиц разбитых фонарей»

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Игорь Алексеев умер на 62-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт, сообщили aif.ru в окружении артиста.

Инсульт. Неделю был в реанимации — и все. Нам всем будет очень его не хватать, — сказала собеседница издания.

Артист родился в Мурманске в 1964 году. Помимо «Улиц разбитых фонарей», он известен ролями в сериалах «Тайны следствия», «Чужой район» и «Морские дьяволы».

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

До этого стало известно о смерти заслуженного артиста России Виктора Яковлева, ведущего актера Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. Он ушел из жизни в возрасте 74 лет. Артист долгое время боролся с тяжелой болезнью.

Также сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».