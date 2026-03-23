23 марта 2026 в 16:18

Появилось фото Галицкого из коридоров Тверского суда

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
NEWS.ru публикует фото бизнесмена Александра Галицкого из коридоров Тверского суда Москвы, где рассматривалось уголовное дело об изъятии имущества и признании венчурного фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской организацией. Снимки были сделаны незадолго до того, как бывшему члену совета директоров Альфа-Банка резко стало плохо.

Галицкий попросил вызвать ему скорую во время заседания в суде. На уточняющий вопрос судьи Ксении Розиной о том, что именно произошло, инвестор коротко ответил, что ему плохо из-за сердца. Ему разрешили на время выйти из зала суда, после чего судебный процесс продолжился. Врачей звать не стали.

Ранее сообщалось, что все движимое и недвижимое имущество Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей изъяли в доход государства из-за поддержки им Вооруженных сил Украины. Решение вступило в силу незамедлительно.

Помимо этого, Тверской суд Москвы официально признал деятельность бизнесмена и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской на территории России. Любая активность Галицкого и его структуры в стране теперь находится под полным запретом.

Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке
ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода
В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

