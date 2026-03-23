Появилось фото Галицкого из коридоров Тверского суда

NEWS.ru публикует фото бизнесмена Александра Галицкого из коридоров Тверского суда Москвы, где рассматривалось уголовное дело об изъятии имущества и признании венчурного фонда «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской организацией. Снимки были сделаны незадолго до того, как бывшему члену совета директоров Альфа-Банка резко стало плохо.

Галицкий попросил вызвать ему скорую во время заседания в суде. На уточняющий вопрос судьи Ксении Розиной о том, что именно произошло, инвестор коротко ответил, что ему плохо из-за сердца. Ему разрешили на время выйти из зала суда, после чего судебный процесс продолжился. Врачей звать не стали.

Ранее сообщалось, что все движимое и недвижимое имущество Галицкого на общую сумму 8 млрд рублей изъяли в доход государства из-за поддержки им Вооруженных сил Украины. Решение вступило в силу незамедлительно.

Помимо этого, Тверской суд Москвы официально признал деятельность бизнесмена и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» экстремистской на территории России. Любая активность Галицкого и его структуры в стране теперь находится под полным запретом.