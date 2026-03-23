Галицкий попросил судью вызвать ему скорую помощь

Венчурный инвестор Александр Галицкий попросил вызвать ему скорую во время заседания в суде, сообщает газета РБК. Бывший член совета директоров Альфа-банка, с которого планируют взыскать более 8 млрд рублей в рамках дела о признании его деятельности экстремистской, лично обратился к судье.

На уточняющий вопрос судьи Ксении Розиной о том, что именно произошло, инвестор коротко ответил, что ему плохо.

Сердце, — добавил подсудимый.

Судья разрешила бизнесмену на время выйти из зала суда, после чего заседание продолжилось. Вызывать врачей Галицкому не стали.

Генпрокуратура РФ 11 марта потребовала запретить как экстремистскую деятельность Галицкого и его корпорации «Алмаз Кэпитал Партнерс» на территории РФ. Также сторона обвинения потребовала обратить в доход государства все денежные средства на банковских счетах инвестора и оформленные на него объекты недвижимости. Причина — финансирование поставок вооружения для ВСУ.

До этого стало известно, что Алия Галицкая, которую называют бывшей женой Галицкого, была найдена мертвой в подмосковном изоляторе временного содержания. Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга.