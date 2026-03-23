HR-эксперт ответил, кого могут вызвать на работу во время отпуска HR-эксперт Мурадян: спасателей и врачей могут вызвать на работу во время отпуска

Спасателей, врачей и журналистов в ряде случаев могут вызвать на работу во время отпуска, заявил «Татар-информу» HR-эксперт Гарри Мурадян. Аналогично тем сотрудникам, в трудовом договоре которых указан ненормированный рабочий день.

Вас вправе привлекать к работе во время отпуска, если в договоре написано «ненормированный рабочий график». Также это касается сотрудников МЧС, журналистов, врачей, однако такой выход оплачивается в двойном размере, — отметил Мурадян.

Он подчеркнул, что в некоторых ситуациях работодатель может предложить сотруднику лишь выйти на смену. В таком случае последний может отказаться без каких-либо последствий. Эксперт добавил, что все дополнительные выходы на работу должны быть официально оформлены.

Ранее HR-эксперт Зулия Лоикова заявила, что космонавтам, пилотам гражданской авиации, психиатрам и учителям полагается ежегодный оплачиваемый отпуск более месяца. Такое право есть и у сотрудников, работающих с химическим оружием.