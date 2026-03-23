Турция пригласила Лаврова к себе

Турция направила официальное приглашение министру иностранных дел России Сергею Лаврову для участия в пятом Анталийском дипломатическом форуме, сообщила РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный турецкий источник. Анкара возлагает большие надежды на визит российского министра, чьи выступления традиционно становятся центральными событиями мероприятия.

Приглашение направлено, рассчитываем на участие, — подтвердил собеседник агентства.

Юбилейный саммит ADF2026 запланирован на 17–19 апреля и пройдет под эгидой поиска путей преодоления глобальных неопределенностей. Российский дипломат является постоянным участником этой площадки. До этого глава МИД Турции Хакан Фидан называл своего российского коллегу «звездой» форума, чьи пресс-конференции неизменно привлекают внимание ведущих мировых СМИ.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Лавров может посетить Нью-Дели. По словам его заместителя Андрея Руденко, визит может состояться в ближайшее время.

Ранее глава МИД РФ сообщал, что Москва ожидает визита премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, руководитель индийского правительства может посетить страну уже в текущем году.