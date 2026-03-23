Руденко анонсировал новую международную поездку Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров может посетить Нью-Дели, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. По его словам, которые передает РИА Новости, визит может состояться в ближайшее время.

Я думаю, что вскоре министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров сумеет посетить Нью-Дели, — подчеркнул Руденко.

Ранее глава МИД РФ сообщал, что Москва ожидает визита премьер-министра Индии Нарендры Моди. По его словам, руководитель индийского правительства может посетить страну уже в текущем году.

Ранее Лавров на правительственном часе в Госдуме указал, что никто, кроме американского президента Дональда Трампа, не заявлял об отказе Индии закупать российскую нефть. По его словам, речь идет о других сторонах, таких как индийский премьер-министр.