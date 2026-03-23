Заседание по делу экс-мужа Лерчек перенесли на неопределенный срок

Гагаринский районный суд Москвы принял решение о переносе заседания по делу бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств, передает корреспондент Super. В ходе слушаний был допрошен сотрудник службы экономической безопасности одного из банков, после чего инстанция и решила отложить процесс.

Отмечается, что на предыдущем заседании было удовлетворено ходатайство адвокатов Лерчек, страдающей онкологическим заболеванием, об изменении ей меры пресечения. Теперь уголовные дела бывших супругов рассматриваются раздельно. В отношении Артема Чекалина мера пресечения осталась без изменений — он по-прежнему находится под домашним арестом. Новая дата заседания пока не объявлена.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Кадры выложил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.