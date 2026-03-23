23 марта 2026 в 16:05

Заседание по делу экс-мужа Лерчек перенесли на неопределенный срок

Артем Чекалин Артем Чекалин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Гагаринский районный суд Москвы принял решение о переносе заседания по делу бывшего мужа блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) Артема, обвиняемого в незаконном переводе денежных средств, передает корреспондент Super. В ходе слушаний был допрошен сотрудник службы экономической безопасности одного из банков, после чего инстанция и решила отложить процесс.

Отмечается, что на предыдущем заседании было удовлетворено ходатайство адвокатов Лерчек, страдающей онкологическим заболеванием, об изменении ей меры пресечения. Теперь уголовные дела бывших супругов рассматриваются раздельно. В отношении Артема Чекалина мера пресечения осталась без изменений — он по-прежнему находится под домашним арестом. Новая дата заседания пока не объявлена.

Ранее Лерчек поделилась с подписчиками подробностями своего состояния после старта курса иммунной терапии. По словам звезды, она сохраняет хорошее настроение и пока не сталкивалась с типичными побочными эффектами медицинских манипуляций. Кадры выложил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке
ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода
В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
