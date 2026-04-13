13 апреля 2026 в 00:22

Выборы в Венгрии ночью 13 апреля: последние новости, слова мировых лидеров

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
В настоящий момент венгерский избирательный комитет обработал 81,49% голосов на парламентских выборах. Кто лидирует, как на результаты отреагируют мировые лидеры?

Что известно о подсчете голосов на выборах в Венгрии

Венгерская оппозиционная партия «Тиса» сохраняет лидерство на парламентских выборах, завоевав 137 из 199 мест, сообщил Венгерский избирательный офис.

Правящий альянс «Фидес» и Христианско-демократическая народная партия, возглавляемые премьер-министром Виктором Орбаном, предварительно получает 55 мест на парламентских выборах в Венгрии. Крайне правая партия «Наша Родина» занимает семь мест.

Лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса» Петер Мадьяр уже заявил о победе. Он выступил на митинге на одной из центральных площадей в Будапеште.

«Тиса» и Венгрия выиграли эти выборы. Это не маленькая, а очень большая победа. Вместе с вами мы изменили систему [премьер-министра Виктора] Орбана. Вместе мы освободили Венгрию и вернули ее себе», — сказал Мадьяр, поблагодарив своих сторонников за поддержку.

Виктор Орбан, в свою очередь, поздравил партию «Тиса» после предварительных результатов выборов. Он также отметил, что его фракция продолжит служить стране даже в оппозиции.

Как в мире реагируют на результаты выборов в Венгрии

Многие мировые политики уже отреагировали на результаты парламентских выборов в Венгрии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что с нетерпением ждет сотрудничества с лидером «Тисы».

«Венгрия приняла решение. Сердечно поздравляю с победой на выборах, дорогой Петер. Я с нетерпением жду сотрудничества ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы», — ответил Мерц.

Лидер Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, подчеркнул, что уже поговорил с Мадьяром и в личном разговоре поздравил его с победой.

«Я только что беседовал с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой в Венгрии! Франция приветствует победу демократического участия, приверженности венгерского народа ценностям Европейского союза и место Венгрии в Европе. Вместе продвинем более суверенную Европу — ради безопасности нашего континента, нашей конкурентоспособности и нашей демократии», — заявил Макрон.

Не остался в стороне и британский премьер Кир Стармер: «Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду совместной работы с вами ради безопасности и процветания наших двух стран».

Также Мадьяра поздравил и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Поздравляю Петера Мадьяра и партию TISZA с убедительной победой. Важно, когда побеждает конструктивный подход. Украина всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми в Европе, и мы готовы развивать сотрудничество с Венгрией», — отметил он.

Мадьяр поделился в соцсетях, что с победой его поздравили премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.

Анастасия Аржевитина
