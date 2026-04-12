Нефтегазовая компания Eni внезапно взмолилась о российских ресурсах

Генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци выступил с призывом пересмотреть энергетическую политику Евросоюза в отношении России, его слова приводит газета Sole 24 Ore. Он считает необходимым приостановить действие запрета на импорт российского сжиженного природного газа, который должен вступить в силу с 1 января 2027 года.

По его словам, отказ от 20 млрд кубометров газа из РФ оставит Европу без гибкого источника энергии. Дескальци пояснил, что возобновляемые источники энергии не могут обеспечить стабильность энергосистемы, а атомной энергетики в Европе недостаточно. Газ, по его мнению, остается критически важным для поддержания баланса.

Я считаю необходимым приостановить запрет, который вступит в силу 1 января 2027 года, на поставку 20 млрд кубометров газа из России в Европу, — указал Дескальци.

На фоне конфликта на Ближнем Востоке судоходство через Ормузский пролив практически остановлено, что привело к росту цен на энергоносители во всем мире. При полном запрете российского газа ЕС недосчитается более 17% своего импорта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал использование российских энергоресурсов для производства оружия в странах Евросоюза. Он отметил, что оружие производится и будет производиться по всему миру, а источников энергии не так много.