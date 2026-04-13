Уроженец Белоруссии стал директором израильской разведслужбы

Главой разведслужбы «Моссад» стал военный секретарь Нетаньяху Гофман

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила об утверждении нового руководителя «Моссада». Им стал генерал-майор Роман Гофман, который ранее занимал пост военного секретаря главы правительства.

Его кандидатуру одобрил консультативный комитет по вопросам назначений на руководящие должности. После этого Нетаньяху подписал соответствующее распоряжение.

Гофман вступит в должность 2 июня 2026 года, сменив Давида Барнеа. Нетаньяху назвал его «самым достойным и подходящим кандидатом» после серии собеседований.

Гофман вступит в должность 2 июня 2026 года, сменив Давида Барнеа.

Гофман родился в 1976 году в белорусском городе Мозырь. В 1990 году он репатриировался в Израиль, где сделал блестящую военную карьеру, командовал подразделениями вплоть до уровня дивизии, а в мае 2024 года стал военным секретарем Нетаньяху.

Ранее стало известно, что Нетаньяху предпринимает попытки сорвать перемирие между Ираном и США. По мнению политика, конфликт еще не окончен, а мирные переговоры носят лишь временный характер.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

