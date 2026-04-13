«Самое страшное испытание»: Долина высказалась о ситуации с квартирой

Народная артистка России Лариса Долина впервые публично высказалась о пережитой квартирной афере, назвав эту ситуацию самым страшным испытанием в своей жизни. Свое заявление певица сделала на премьере спектакля «Мечты Фемиды», которая прошла в воскресенье в театре «Неформат».

Бог посылает нам испытания — и они очень непростые. Вот у меня было очередное — самое страшное, пожалуй, в моей жизни, — сказала она журналистам.

Долина подчеркнула, что это испытание она смогла пережить. После аферы и публичных оскорблений она переоценила многие вещи и посмотрела на них под другим углом.

Премьерный показ спектакля «Мечты Фемиды» Михаила Барщевского в театре «Неформат» в Москве с участием Долиной собрал аншлаг. Вместимость зрительного зала составляет 141 человек. В день премьеры билеты были полностью раскуплены, и приобрести их стало невозможно. Зал был заполнен до отказа и свободных мест не осталось.

Ранее сообщалось, что случай с квартирой Долиной заставил риелторов ввести новые правила для безопасности сделки. Telegram-канал Baza проинформировал, что для продажи недвижимости теперь нужно подтверждение от родственников собственника.