Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто

Украина не понесет наказания за прослушку министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в случае ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра страны, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. В противном случае, по его словам, отношения между Будапештом и Киевом станут еще более напряженными.

Многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в Венгрии 12 апреля. Если победит Орбан и сохранит власть, то, по всей видимости, будут расследования и дипломатические усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организовал прослушку [телефона Сийярто]. Будет медийная кампания. Это станет еще одним фактором обострения венгерско-украинских отношений, которые и так являются довольно напряженными, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что в случае победы на выборах председателя оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра дело о прослушке, вероятно, будет закрыто. По мнению политолога, возможно, будут проведены некоторые формальные процедуры, но серьезных последствий это не повлечет. Более того, предположил Кортунов, кабинет Мадьяра будет стремиться к укреплению и улучшению отношений с Киевом.

Что касается Евросоюза, то даже явные угрозы со стороны [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в адрес Орбана фактически были проигнорированы Брюсселем. Можно предположить, что и такое расследование, если оно будет проводиться венгерскими силами, тоже не найдет большого интереса и понимания в ЕС. Если бы отношения были очень хорошими и это была бы единственная проблема между Будапештом и Киевом, возможно, тогда все ограничилось бы какой-нибудь дипломатической нотой или неформальными извинениями. Однако в случае сохранения власти это будет использоваться еще очень долго для иллюстрации неприемлемых действий украинской стороны, — заключил Кортунов.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил иностранную разведку в слежке за телефоном Сийярто. Он обнародовал запись, на которой журналист Сабольч Пани признается, что передал номера телефонов политика зарубежным спецслужбам для отслеживания его звонков.