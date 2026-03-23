23 марта 2026 в 15:52

Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто

Политолог Кортунов: Киев избежит наказания за прослушку Сийярто при уходе Орбана

Петер Сийярто Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press
Украина не понесет наказания за прослушку министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в случае ухода Виктора Орбана с поста премьер-министра страны, заявил NEWS.ru научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов. В противном случае, по его словам, отношения между Будапештом и Киевом станут еще более напряженными.

Многое будет зависеть от того, как пройдут выборы в Венгрии 12 апреля. Если победит Орбан и сохранит власть, то, по всей видимости, будут расследования и дипломатические усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто организовал прослушку [телефона Сийярто]. Будет медийная кампания. Это станет еще одним фактором обострения венгерско-украинских отношений, которые и так являются довольно напряженными, — пояснил Кортунов.

Он подчеркнул, что в случае победы на выборах председателя оппозиционной партии «Тиса» Петера Мадьяра дело о прослушке, вероятно, будет закрыто. По мнению политолога, возможно, будут проведены некоторые формальные процедуры, но серьезных последствий это не повлечет. Более того, предположил Кортунов, кабинет Мадьяра будет стремиться к укреплению и улучшению отношений с Киевом.

Что касается Евросоюза, то даже явные угрозы со стороны [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) в адрес Орбана фактически были проигнорированы Брюсселем. Можно предположить, что и такое расследование, если оно будет проводиться венгерскими силами, тоже не найдет большого интереса и понимания в ЕС. Если бы отношения были очень хорошими и это была бы единственная проблема между Будапештом и Киевом, возможно, тогда все ограничилось бы какой-нибудь дипломатической нотой или неформальными извинениями. Однако в случае сохранения власти это будет использоваться еще очень долго для иллюстрации неприемлемых действий украинской стороны, — заключил Кортунов.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач обвинил иностранную разведку в слежке за телефоном Сийярто. Он обнародовал запись, на которой журналист Сабольч Пани признается, что передал номера телефонов политика зарубежным спецслужбам для отслеживания его звонков.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
ЦИК Украины призвал граждан за рубежом регистрироваться на выборы
Мотоциклист на огромной скорости влетел в машину и попал на видео
Годовалый ребенок умер после отравления жидкостью для вейпа в Кузбассе
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

