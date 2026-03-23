23 марта 2026 в 16:14

Названо главное отличие пассивного отдыха от безделья

Психолог Панфилова: пассивный отдых отличается от безделья целеполаганием

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пассивный отдых отличается от безделья целеполаганием, заявила НСН психолог Наталья Панфилова. Она пояснила, что первое подразумевает восстановление ресурсов и возвращение к деятельности, а второе завершается лишь под давлением внешних факторов.

Отдых подразумевает, что это необходимо для восстановления ресурсов. Отдых работает по принципу сна. Безделье — это другой процесс, там нет задачи восстановиться и перейти к какой-то деятельности. Человек ничего не делает в таком случае до момента, пока сами обстоятельства так сложатся, что ему надо будет включиться, или будут внешние угрозы. Поэтому отдых от безделья отличает момент целеполагания, — отметила Панфилова.

Она добавила, что в спокойном отдыхе на диване или за просмотром телевизора нет ничего страшного. По ее мнению, главное грамотно распределять свое время и не забывать о задачах.

Ранее психолог Марианна Абравитова заявила, что просмотр скандальных реалити-шоу дарит многим зрителям чувство облегчения. Люди сравнивают проблемы, увиденные на экране, со своей жизнью и успокаиваются. Другая часть аудитории, напротив, смотрит такой контент из-за схожести со своей реальностью.

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

