Экономист раскрыл неочевидную причину привязки ИНН к переводам через СБП Экономист Зубец: привязка ИНН к СБП поможет отслеживать нелегальные доходы

Привязка ИНН к переводам через СБП поможет компетентным органам отслеживать серые доходы, заявил в эфире радио «Комсомольская правда» доктор экономических наук Алексей Зубец. Он отметил, что с 1 июля финансовые организации будут заполнять идентификатор при каждой операции.

История с дропперами — это как бы официальное обоснование. На самом деле главная задача в данном случае — это борьба с серыми схемами переводов и серыми теневыми зарплатами, необлагаемыми налоговыми платежами, — рассказал Зубец.

Экономист подчеркнул, что текущая доля серой экономики в России составляет 10–12%. По его подсчетам, такое нововведение может принести бюджету порядка 1 трлн рублей.

Ранее руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков рассказал, что ИНН при переводах через систему быстрых платежей станет дополнительным идентификатором. По его словам, мера вводится для борьбы с дропперством — схемами, где посредники помогают проводить незаконные финансовые операции.