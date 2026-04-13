Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область

Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на Брянскую область

Медсестра пострадала во время атаки ВСУ на село Стратива Брянской области, заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, женщина получила осколочные ранения, ей оказали необходимую медицинскую помощь.

В результате террористических действий укронацистов, к сожалению, осколочные ранения получила медсестра амбулатории. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал Богомаз.

Ранее два человека пострадали при атаке ВСУ на медицинскую машину в Беловском районе Курской области. Раненых с осколочными травмами доставили в Курскую областную больницу. Пострадавшие получили серьезные ранения: у 54-летнего мужчины диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения. У второго 52-летнего пострадавшего зафиксированы осколочные ранения головы и правой кисти.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что один человек погиб, пять пострадали при атаках ВСУ на регион за сутки. Жертвой стал 55-летний мотоциклист. Зафиксировано девять фактов целенаправленных ударов украинских военных по населенным пунктам области.