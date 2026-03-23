Психолог рассказала, почему некоторые люди любят скандальные реалити-шоу

Просмотр скандальных реалити-шоу дарит многим зрителям чувство облегчения, заявила LIFE.ru психолог Марианна Абравитова. Люди сравнивают проблемы, увиденные на экране, со своей жизнью и успокаиваются. Другая часть аудитории, напротив, смотрит такой контент из-за схожести со своей реальностью.

Как говорится, рыбак рыбака видит издалека: такие истории нередко привлекают зрителей, потому что они либо сами сталкивались с подобными ситуациями, либо наблюдали их в окружении. Нет ничего удивительного в том, что проблемные передачи интересны людям, которым близка такая тематика. А тем, кто ориентирован на более стабильный и позитивный контент, обычно интересны совсем другие форматы, — высказалась Абравитова.

Она отметила, что люди с насыщенной жизнью, увлечениями и устойчивым эмоциональным фоном могут посмотреть пару таких передач из любопытства. А регулярно следить за реалити-шоу будут зрители, которые сами регулярно сталкиваются со сложностями, заключила эксперт.

