Воробьев рассказал о подготовке к лету в детских лагерях Подмосковья

В Московской области летом 2026 года детские лагеря примут около 500 тыс. несовершеннолетних, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных комплексов и порядка 900 пришкольных лагерей.

Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы, — отметил Воробьев.

Для детей подготовят насыщенные программы с творческими занятиями, спортивными играми и экскурсиями. Отдельное внимание уделят ребятам из семей участников СВО. Любителей активного отдыха ждут палаточные городки, где научат разводить костер, ориентироваться на местности и прокладывать маршруты.

На базе домов культуры организуют дневные смены с мастер-классами и спортивными активностями. Продолжительность смены в лагере составит от 14 до 21 дня. Всех детей обеспечат пятиразовым питанием, заключил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что в 90% школ Подмосковья организовали предпрофессиональные классы. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.