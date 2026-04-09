Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 апреля 2026 в 10:18

Воробьев рассказал о подготовке к лету в детских лагерях Подмосковья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

В Московской области летом 2026 года детские лагеря примут около 500 тыс. несовершеннолетних, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Всего в предстоящем сезоне будут работать 125 загородных комплексов и порядка 900 пришкольных лагерей.

Мы стараемся делать так, чтобы каждый ребенок провел время интересно и с пользой: организуем спортивные игры, творческие мастер-классы, экскурсии, турпоходы, — отметил Воробьев.

Для детей подготовят насыщенные программы с творческими занятиями, спортивными играми и экскурсиями. Отдельное внимание уделят ребятам из семей участников СВО. Любителей активного отдыха ждут палаточные городки, где научат разводить костер, ориентироваться на местности и прокладывать маршруты.

На базе домов культуры организуют дневные смены с мастер-классами и спортивными активностями. Продолжительность смены в лагере составит от 14 до 21 дня. Всех детей обеспечат пятиразовым питанием, заключил губернатор.

Ранее Воробьев сообщил, что в 90% школ Подмосковья организовали предпрофессиональные классы. По его словам, сейчас в них обучаются 47 тыс. учеников.

Регионы
дети
Подмосковье
отдых
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Хачапури в отставке. Новая королева завтрака — сырная лепешка на сковороде, хрустит и тает во рту
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.