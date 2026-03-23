23 марта 2026 в 15:03

В Госдуме ответили, чем обернется языковая проверка одесских учителей

Депутат Вассерман: проверяющих телефоны одесских учителей ждет суд

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Люди, которые проверяют телефоны одесских педагогов на предмет соблюдения языкового законодательства, столкнутся с судом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, подобные досмотры идут вразрез с рядом международных соглашений.

Одесса — совершенно русский город. Ее население изначально формировалось понаехавшими из самых разных стран, и никакой основы для общения, кроме русской культуры, у них не было. Те, кто решил это разрушить, надеюсь, переломают себе головы самостоятельно, поскольку я не исключаю, что некоторые из них доживут до официального суда. Но на то, что они его переживут, могут даже не надеяться. Проверки [одесских учителей на соблюдение языкового закона] — нарушение множества не только международных соглашений, но и законов самой Украины, — высказался Вассерман.

Ранее сообщалось, что в Одессе педагоги местных образовательных учреждений столкнулись с требованием сдавать телефоны для проверки соблюдения языкового законодательства. По словам учителей, проверяющие изучали их личные вещи и переписку в родительских чатах.

депутаты
Госдума
Украина
Одесса
учителя
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

