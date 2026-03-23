23 марта 2026 в 15:36

Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент Федерации фристайла России (ФФР) Алексей Курашов заявил NEWS.ru, что организация поддерживает кандидатуру Дмитрия Свищева на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России. Депутат также занимал должность вице-президента ФФР.

Федерация фристайла проголосовала за кандидатуру Дмитрия Свищева. Мы поддерживаем, — сказал Курашов.

23 марта министр спорта России Михаил Дегтярев объявил, что Свищев сменил Елену Вяльбе на посту председателя Ассоциации лыжных видов спорта России. Также депутат стал основным кандидатом на пост президента Объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, создание которой завершится в ближайшее время. Свищев с 2021 по 2023 год возглавлял комитет Госдумы по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Вяльбе не возглавит объединенную лыжную федерацию. Он подчеркнул, что тоже не будет бороться за право стать руководителем. По его мнению, Вяльбе может остаться «вице-президентом по укрыванию пледами».

