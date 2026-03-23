Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома

Россияне стали стремиться к более спокойному и экологичному стилю жизни, рассказала «Вечерней Москве» риелтор Юлия Юсова. Она отметила, что сейчас покупатели часто не занимаются строительством самостоятельно, а выбирают готовые варианты.

Чаще всего покупатели выбирают готовый дом для постоянного проживания. Сейчас клиентам важен вариант, в который можно заехать без долгих строек, излишних расходов и непредсказуемых сроков. В приоритете — теплый дом с коммуникациями, хорошее качество строительства и собственный участок, — рассказала Юсова.

Риелтор подчеркнула, что загородная жизнь подразумевает ряд сложностей, например увеличение времени на дорогу до работы и обратно. По ее словам, доступность общественного транспорта также хуже, чем в городе.

Ранее риелтор Олег Бендриков рассказал, что цены на дома среднего класса в Подмосковье начинаются от 30 млн рублей. По его словам, иногда можно получить скидку.