Путин указал на подоплеку решения МОК по поводу российских атлетов

Решение Международного олимпийского комитета по отстранению атлетов из России показало ангажированность большинства спортивных чиновников, заявил президент Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, ограничения против спортсменов из РФ носили выборочный характер.

Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине <...> обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, — подчеркнул президент.

