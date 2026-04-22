22 апреля 2026 в 20:14

Путин указал на подоплеку решения МОК по поводу российских атлетов

Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Решение Международного олимпийского комитета по отстранению атлетов из России показало ангажированность большинства спортивных чиновников, заявил президент Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, ограничения против спортсменов из РФ носили выборочный характер.

Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине <...> обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников, — подчеркнул президент.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что в Российской премьер-лиге (РПЛ) по футболу следует ввести потолок зарплат. По его словам, в сегодняшних условиях спорт должен жить по возможностям.

До этого российский теннисист Андрей Рублев проиграл французу Артюру Фису в финале турнира ATP в Барселоне. Матч завершился со счетом 6:2, 7:6 (7:2) в пользу соперника. Для Рублева этот финал стал первым с мая 2025 года, а последний титул он завоевал в феврале 2025 года в Дохе.

Кошатникам объяснили, почему питомцы ночью спят мордочкой к хозяину
В МИД РФ назвали условие для начала диалога по контролю над ядерным оружием
В Самаре перенесли школьные занятия из-за угрозы атаки БПЛА
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 154 БПЛА
Назван неочевидный фактор повышения уровня стресса
Атака ВСУ на Самарскую область 23 апреля: удар по предприятиям, погибшие
Депутат Рижской думы высказался об антироссийской позиции Вайкуле
В Самарской области развернули оперативный штаб после новой атаки БПЛА
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

