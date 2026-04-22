Диетолог рассказала, как снизить холестерин без таблеток

Грецкие орехи помогают поддерживать низкий уровень холестерина, заявила диетолог Джен Уолпол в разговоре с Daily Mail. Дело в том, что продукт богат жирами, клетчаткой и белком, что делает его питательными и полезными.

Всего одной горсти грецких орехов в день достаточно, чтобы снизить общий уровень холестерина, включая «плохой» холестерин, на 7%, — сказала она.

Диетолог отметила, что грецкие орехи полезны не только для снижения холестерина: они поддерживают работу сердца и мозга, а также помогают контролировать аппетит. При этом она подчеркнула, что из-за высокой калорийности их важно есть умеренно. В больших количествах орехи могут вызывать проблемы с пищеварением, добавила Уолпол. Кроме того, их следует есть с осторожностью при приеме препаратов для разжижения крови.

Ранее невролог, реабилитолог Марина Аникина заявила, что физическая активность, соблюдение принципов правильного питания, общение с людьми и взаимодействие с домашними животными помогают снизить риски деменции. Еще один вид профилактики — снижение уровня стресса. Невролог также порекомендовала контролировать давление, уровень сахара и холестерина в крови.