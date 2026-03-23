Что известно о переговорах Путина с Пашиняном Путин обсудил с Пашиняном торгово-экономическое взаимодействие двух стран

Президент России Владимир Путин обсудил с армянским премьер-министром Николом Пашиняном вопросы, связанные с дальнейшим торгово-экономическим взаимодействием двух государств, передает пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе Еревана.

По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор. <...> Обсуждены различные аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, включая сотрудничество в торгово-экономической, энергетической и транспортной сферах, — сказано в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что у Армении нет возможностей для реализации лунной программы из-за нехватки специалистов. Ключевым условием для достижения подобных целей он назвал наличие профессионалов и эффективной системы.

До этого депутат Госдумы Виктор Водолацкий предупредил, что желание Армении заменить Россию в управлении железными дорогами может привести к негативным последствиям для ее граждан. Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу также назвал решение Еревана непроработанным. По его словам, уже выстроенная система может в одночасье сломаться.