23 марта 2026 в 15:50

Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Система противовоздушной обороны уничтожила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Системой ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил глава города.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По словам губернатора, в результате удара пострадала мирная жительница.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пять украинских беспилотников были сбиты ПВО над регионом. Пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что обнаруженные беспилотники могут содержать взрывчатые вещества, подходить к ним запрещено.

Сергей Собянин
Москва
дроны
ПВО
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

