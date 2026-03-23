Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву

Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву беспилотника

Система противовоздушной обороны уничтожила летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале. Он отметил, что на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали дронами-камикадзе село Поздняшовка Севского района. По словам губернатора, в результате удара пострадала мирная жительница.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что пять украинских беспилотников были сбиты ПВО над регионом. Пострадавших и разрушений нет. Он отметил, что обнаруженные беспилотники могут содержать взрывчатые вещества, подходить к ним запрещено.