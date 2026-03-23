23 марта 2026 в 16:44

Появились кадры последствий ДТП в Гурьевске с участием трех пешеходов

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госавтоинспекция опубликовала кадры последствий ДТП с участием трех пешеходов в Гурьевске Калининградской области. По предварительной информации, на пересечении улиц Калининградское шоссе и Советская произошло столкновение двух автомобилей, после которого один из них вылетел на тротуар и сбил людей.

На фотографии видно, что одна из машин перевернулась на бок рядом с павильоном. Удар был настолько сильный, что у автомобиля отвалилось колесо. Вторая машина также пострадала: капот смялся, бампер полностью разрушился, и часть деталей оказалась на проезжей части.

Ранее сообщалось, что автомобильная авария произошла 23 марта около 14:10. По данным ведомства, пострадавшие были направлены в медучреждение для оказания помощи. На месте аварии продолжают работать сотрудники ГАИ. В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

До этого стало известно, что полицией проводится проверка по факту ДТП в Ломоносовском районе Ленобласти, в котором погиб 12-летний пешеход. Трагедия произошла вечером 22 марта на внешней стороне кольцевой автодороги. По предварительным данным, 48-летний мужчина совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
