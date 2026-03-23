23 марта 2026 в 16:48

Директор Булановой ответил на слухи об отмене тура из-за здоровья певицы

Концертный директор Хрусталев: тур Татьяны Булановой состоится по расписанию

Татьяна Буланова Татьяна Буланова Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Тур певицы Татьяны Булановой состоится по расписанию, несмотря на недавнюю госпитализацию, рассказал «КП-Петербург» концертный директор артистки Сергей Хрусталев. Он отметил, что у певицы нет серьезных проблем со здоровьем.

У Татьяны ничего серьезного. Она была простужена, плюс переутомление на гастролях. Мы предложили сделать ей профилактическую капельницу и вызвали врача. Не переживайте. Тур не отменяем, сегодня уже даем концерт в Пензе, — рассказал Хрусталев.

Концертный директор объяснил, что в последнее время у артистки был очень плотный график. Он подчеркнул, что все запланированные до 14 апреля концерты состоятся.

Ранее Буланова заверила, что в настоящий момент с ней все в порядке, и поблагодарила за беспокойство. Так певица прокомментировала свое самочувствие после того, как оказалась под капельницей.

Татьяна Буланова
здоровье
концерты
отмены
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

