Буланова вышла на связь после больничной капельницы Буланова заявила, что чувствует себя хорошо после госпитализации

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в беседе с РИА Новости заверила, что в настоящий момент с ней все в порядке, и поблагодарила за беспокойство. Так певица прокомментировала свое самочувствие после того, как оказалась под капельницей.

Уже все в порядке. Спасибо, — сказала Буланова.

Прежде исполнительница опубликовала в своем аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию, на которой она лежит с подключенной капельницей. Снимок сопровождался подписью, в которой артистка иронично отметила, что такова изнанка гастрольной жизни.

Ближайшее выступление Булановой запланировано на 23 марта в Пензе. В ближайшее время артистка также даст концерты в Волгограде, Астрахани, Махачкале, Владикавказе и других городах.

Ранее Буланова призналась, что испытывает ностальгию по нулевым годам. Артистка подчеркнула, что 2000-е годы запомнились ей как время новинок и новых впечатлений. По ее словам, именно в это время стали появляться качественные клипы и видеоролики. Исполнительница отметила, что для нее многие хиты тех лет запомнились по-особенному.