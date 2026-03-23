Трамп намерен изъять обогащенный уран у Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения окончательного соглашения с Тегераном Соединенные Штаты намерены забрать весь имеющийся у Исламской Республики обогащенный уран. Этот шаг станет ключевой частью сделки по полному урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, заявил он беседе с журналистами в аэропорту Уэст-Палм-Бич, передает BBC.

Мы не хотим видеть ядерную бомбу, ядерное оружие. Чтобы даже близко к этому не было. <…> Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим «ядерную пыль». Мы захотим это. И, думаю, мы это получим, — добавил Трамп.