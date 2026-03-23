Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в канале в Max форму обратной связи для обсуждения с темы бюрократической нагрузки на учителей. Подписчикам предлагается проголосовать на тему того, как они оценивают занятость педагогов.

Рособрнадзор говорит, что объем бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз. Вместе с тем от педагогического сообщества поступают обращения, в которых звучат разные мнения по данному вопросу, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.

Тем временем в Министерстве просвещения России объяснили, что рабочая нагрузка на педагогов зависит не от преподаваемого ими предмета, а от региона, где они работают. Так в ведомстве прокомментировали данные Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, согласно которым в среднем российский учитель трудится на 1,56 ставки.