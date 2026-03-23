23 марта 2026 в 07:40

Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей

Председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в канале в Max форму обратной связи для обсуждения с темы бюрократической нагрузки на учителей. Подписчикам предлагается проголосовать на тему того, как они оценивают занятость педагогов.

Рособрнадзор говорит, что объем бюрократической нагрузки на учителей сократился в 25 раз. Вместе с тем от педагогического сообщества поступают обращения, в которых звучат разные мнения по данному вопросу, — отметил он.

Ранее депутат Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения Сергею Кравцову с предложением предоставить педагогам возможность работать удаленно во время школьных каникул. Парламентарий отметил, что в этот период учителя продолжают выполнять свои профессиональные обязанности в полном объеме, причем значительная их часть не требует личного присутствия в учебных заведениях.

Тем временем в Министерстве просвещения России объяснили, что рабочая нагрузка на педагогов зависит не от преподаваемого ими предмета, а от региона, где они работают. Так в ведомстве прокомментировали данные Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС, согласно которым в среднем российский учитель трудится на 1,56 ставки.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россияне массово начали выбирать один тип отдыха на майские праздники
Самолет столкнулся с пожарной машиной и получил сильные повреждения
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 марта: инфографика
Экс-сотрудник СБУ раскрыл маршрут, по которому наемники попадают на Украину
Назван радикальный сценарий обхода Евросоюзом позиции Венгрии по Украине
В Госдуме предложили важную инициативу для поддержки бойцов СВО
Мощная атака на Ленобласть и «майданы вдов»: новости СВО на утро 23 марта
В России будут маркировать новые переводы Ремарка и Сартра
Российские силы ПВО за ночь ликвидировали 249 украинских БПЛА
ВСУ пытались атаковать российский регион ночью с помощью 19 БПЛА
В Тверской области раскрыли масштабы разрушений после атаки ВСУ
Володин запустил обсуждение о бюрократической нагрузке на учителей
Марочко объяснил, почему мародерство ВСУ усиливается
Работа спецназа по защите Гладкова от атаки БПЛА попала на видео
Что известно о ситуации в Пулково на фоне атак ВСУ
Ученые раскрыли, где могут находиться инопланетяне
Составлены идеальные направления для краткосрочного отдыха в России
Место смертельного пожара в Москве попало на видео
«Фронт против зла»: в США выступили с неожиданным призывом о России
Что известно о недовольстве американских солдат из-за войны с Ираном
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

