«Нападение на Венгрию»: Орбан о прослушке телефонных разговоров Сийярто Орбан назвал нападением на Венгрию прослушку телефонных разговоров Сийярто

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал нападением на страну прослушку иностранными спецслужбами телефонных разговоров главы МИД Петера Сийярто. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что поручил министру юстиции безотлагательно расследовать инцидент.

Прослушивание телефонных разговоров члена правительства является серьезным нападением на Венгрию. Я поручил министру юстиции немедленно расследовать информацию о прослушивании телефонных разговоров Петера Сийярто, — написал он.

Ранее представитель правительства Венгрии Золтан Ковач заявил, что иностранная разведка осуществляла слежку за телефоном Сийярто. На своей странице в соцсети X он опубликовал запись, которая содержит признание журналиста Сабольча Пани. На ней он сообщает, что передал номера телефонов Сийярто иностранным спецслужбам для отслеживания его звонков.

До этого издание Politico сообщило, что лидеры Евросоюза могли случайно сыграть на руку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, вступив с ним в конфронтацию на саммите в Брюсселе. По словам источников издания, уровень критики в адрес венгерского политика оказался беспрецедентным.