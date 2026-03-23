Украинский язык разработан на основе южнорусского бытового диалекта, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, лица, стремящиеся отгородить украинцев от всего, что связано с Россией, делают это в корыстных целях.

Польскую фальшивку «Украина — не Россия» придумали века полтора назад. Несмотря на более чем полуторавековые усилия, так и не удалось оторвать украинцев от русских. Украинская литературная норма разработана на основе южнорусских бытовых говоров, хотя и насыщена отобранными словами. Строго говоря, это деревенский синтаксис, — пояснил Вассерман.

Ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях Одессы педагоги столкнулись с необходимостью сдавать личные телефоны для проверки на соответствие языковому законодательству. По словам учителей, проверяющие просматривали их личные вещи и изучали переписку в родительских чатах.

До этого представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Киева по насильственной украинизации полностью провалилась. Она указала, что действия киевских властей ударили по своему же народу. Дипломат отметила, что жители республики раньше спокойно использовали как русский, так и украинский языки.