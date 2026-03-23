Генетик объяснила, почему современные люди выглядят моложе Генетик Жегулина: предыдущие поколения не защищали кожу от солнца

Раньше люди не придавали большого значения защите кожи от солнечных лучей, рассказала KP.RU врач-генетик, научно-медицинский просветитель, основатель компании в области генетических исследований Ирина Жегулина. Она отметила, что фотостарение — один из основных факторов износа кожи.

Раньше вообще не говорили о защите кожи от ультрафиолета. Люди работали в огороде, в полях, загорали как придется. Сегодня уже достоверно известно: фотостарение — мощнейший фактор преждевременного дряхления кожи, — рассказала Жегулина.

Генетик подчеркнула, что питание также стало другим. По ее словам, раньше пища была более жесткой и обработанной — это влияло на формирование черт лица, они становились более грубыми. По ее словам, такое строение чаще воспринимается как более взрослое.

Ранее генетик Екатерина Суркова рассказала, что гены TYR, OCA2 и SLC45A2 могут отвечать за чувствительность кожи к солнцу. Она отметила, что генетика влияет на многие характеристики кожи.