Стало известно, какого российского союзника ждут в Белом доме FT: США могут пригласить Лукашенко на прием в Белом доме

Администрация президента США Дональда Трампа планирует организовать визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Белый дом, сообщил спецпосланник американского лидера Джон Коул. По его словам, которые приводит Financial Times, соответствующие переговоры в Вашингтоне ведутся на протяжении нескольких месяцев.

Нам еще нужно проделать много работы, но я думаю, что мы к этому придем, — признался Коул.

Ранее Лукашенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудили в том числе актуальные международные темы. Главы государств затронули вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в разных сферах.

До этого в Минске стартовали переговоры Лукашенко с американской делегацией под руководством спецпосланника США Джона Коула. Встреча проходила во Дворце Независимости. Официальная часть переговоров заняла около 7,5 минуты — за это время Лукашенко обозначил основные вопросы для обсуждения. Затем журналистов удалили из зала, и переговоры перешли в закрытый формат.