23 марта 2026 в 15:29

Увеличилось число жертв пожара в квартире циркача

Число жертв пожара в московской квартире циркача достигло четырех человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Число людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в центре Москвы, увеличилось до четырех, один из пострадавших скончался в больнице, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. До этого по уголовному делу задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова.

Число погибших в результате пожара в квартире жилого дома на улице Николоямская возросло до четырех. В медицинском учреждении скончался один из пострадавших, — отметила она.

Ранее сообщалось, что виновником пожара в Москве, где погибли три человека, стал циркач. Уточнялось, что в квартире известного гимнаста на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как отметил источник, сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
«Это кризис»: в Раде пожаловались на коллапс госуправления на Украине
Увеличилось число жертв пожара в квартире циркача
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

