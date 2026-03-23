Увеличилось число жертв пожара в квартире циркача

Число людей, погибших при пожаре в жилом доме на Николоямской улице в центре Москвы, увеличилось до четырех, один из пострадавших скончался в больнице, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова. До этого по уголовному делу задержали бывшего циркового артиста Евгения Чернова.

Ранее сообщалось, что виновником пожара в Москве, где погибли три человека, стал циркач. Уточнялось, что в квартире известного гимнаста на Николоямской улице загорелся диван. По предварительной версии, причиной возгорания стала непотушенная сигарета. Как отметил источник, сам 78-летний артист сумел выбраться из квартиры, он не пострадал.