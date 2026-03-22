Лукашенко признался, что в молодости копировал Есенина Лукашенко рассказал, что в молодости писал стихи и копировал Есенина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Рязанской области Павлом Малковым признался, что в молодости копировал поэта Сергея Есенина и сам писал стихи, передает телеканал «Беларусь 1». Свое признание белорусский лидер сделал после того, как глава региона подарил ему красивое издание произведений поэта — уроженца Рязанской губернии.

Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал, — сказал Лукашенко.

Малков, вручая подарок, отметил, что Рязань в первую очередь ассоциируется именно с Есениным. Лукашенко, в свою очередь, высоко оценил качество издания и сообщил, что книга пополнит музейную коллекцию во Дворце Независимости.

