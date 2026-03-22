Лукашенко признался, что в молодости копировал Есенина

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 марта 2026 в 23:50

Лукашенко рассказал, что в молодости писал стихи и копировал Есенина

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Рязанской области Павлом Малковым признался, что в молодости копировал поэта Сергея Есенина и сам писал стихи, передает телеканал «Беларусь 1». Свое признание белорусский лидер сделал после того, как глава региона подарил ему красивое издание произведений поэта — уроженца Рязанской губернии.

Когда-то я его копировал. Я стихи когда-то писал, — сказал Лукашенко.

Малков, вручая подарок, отметил, что Рязань в первую очередь ассоциируется именно с Есениным. Лукашенко, в свою очередь, высоко оценил качество издания и сообщил, что книга пополнит музейную коллекцию во Дворце Независимости.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь принципом гуманизма. Речь идет о лицах, осужденных за преступления экстремистской направленности. В администрации президента уточнили, что при принятии решения традиционно учитывались обращения матерей, жен и близких родственников осужденных.

До этого белорусский президент заявил: счастье белорусской женщины заключается в детях. По его словам, задача главы государства и чиновников — делать все возможное, чтобы женщина была счастлива.

стихи
Сергей Есенин
Александр Лукашенко
Павел Малков
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.