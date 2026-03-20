Лукашенко раскрыл секрет счастья белорусской женщины

Счастье белорусской женщины заключается в детях, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время заслушивания доклада правительства о проекте указа, касающегося проведения экстракорпорального оплодотворения. По его словам, задача главы государства и чиновников — делать все возможное, чтобы женщина была счастлива, передает БелТА.

Я как президент, а вы как мои подчиненные — мы должны делать все, чтобы женщина была счастлива. А какое счастье у женщины, если у нее нет детей? Дети — это счастье нашей женщины, — сказал Лукашенко.

Президент обратил внимание на то, что со стороны государства должны быть приняты все необходимые меры и созданы все условия, чтобы женщины могли иметь детей. Он добавил, что это является ключевым ориентиром как в объявленный в Белоруссии Год женщины, так и на будущее.

Ранее Лукашенко принял решение о помиловании 250 осужденных, руководствуясь принципом гуманизма. Речь идет о лицах, осужденных за преступления экстремистской направленности. В администрации президента уточнили, что при принятии решения традиционно учитывались обращения матерей, жен и близких родственников осужденных.