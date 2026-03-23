Россиянам рассказали о важности православных кофеен

Православные кофейни, открывающиеся при храмах и монастырях, становятся важными центрами притяжения, позволяя прихожанам найти место для полноценного общения после литургии, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, это не просто трапезные, а современные пространства, где можно обсудить книги, послушать лекции и поговорить по душам.

В последние годы мы наблюдаем удивительное явление: при храмах и монастырях открываются кофейни, которые становятся настоящими центрами притяжения. Это не просто трапезные, где можно перекусить после службы, а полноценные современные пространства, где за чашкой кофе можно обсудить прочитанную книгу, послушать лекцию о двунадесятом празднике, посмотреть фильм или просто поговорить по душам. Действительно, на службе разговаривать нельзя. Но как же хочется после литургии пообщаться с теми, кто стал тебе родным. Кофейня при храме дает эту возможность, — пояснил Иванов.

Он добавил, что подобные проекты часто выходят за рамки простого питания, превращаясь в точки социальной помощи и благотворительности. По его словам, выручка многих православных кофеен направляется на поддержку нуждающихся.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что кафе при храмах и монастырях отличаются от других заведений «православным вайбом». Он отметил, что в подобных местах нередко работают дизайнеры, художники и люди других профессий.