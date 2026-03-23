23 марта 2026 в 15:49

Россиянам рассказали о важности православных кофеен

Депутат Иванов: православные кофейни позволяют пообщаться после литургии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Православные кофейни, открывающиеся при храмах и монастырях, становятся важными центрами притяжения, позволяя прихожанам найти место для полноценного общения после литургии, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, это не просто трапезные, а современные пространства, где можно обсудить книги, послушать лекции и поговорить по душам.

В последние годы мы наблюдаем удивительное явление: при храмах и монастырях открываются кофейни, которые становятся настоящими центрами притяжения. Это не просто трапезные, где можно перекусить после службы, а полноценные современные пространства, где за чашкой кофе можно обсудить прочитанную книгу, послушать лекцию о двунадесятом празднике, посмотреть фильм или просто поговорить по душам. Действительно, на службе разговаривать нельзя. Но как же хочется после литургии пообщаться с теми, кто стал тебе родным. Кофейня при храме дает эту возможность, — пояснил Иванов.

Он добавил, что подобные проекты часто выходят за рамки простого питания, превращаясь в точки социальной помощи и благотворительности. По его словам, выручка многих православных кофеен направляется на поддержку нуждающихся.

Ранее священник Владислав Береговой заявил, что кафе при храмах и монастырях отличаются от других заведений «православным вайбом». Он отметил, что в подобных местах нередко работают дизайнеры, художники и люди других профессий.

россияне
православные
храмы
церкви
Дмитрий Бугров
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что известно об атаке ВСУ на телерадиоцентр в Донецке
ФСИН разрешили использовать имущество для получения дохода
В Минздраве Калининградской области рассказали о состоянии сбитых пешеходов
На реках Ленобласти начали взрывать лед
Эксперт раскрыл цену войны с Ираном для американцев
Киев оказался в числе лидеров по продажам люксовых авто
Психиатр Шуров дал советы, как справиться с весенней депрессией
Профайлер расшифровал реакцию Галицкого на решение суда
HR-специалист рассказала, стоит ли использовать ИИ при составлении резюме
Олимпийский чемпион назвал 1000-ю шайбу Овечкина величайшим рекордом
Страх остаться без газа погнал Зеленского в объятия далекой Африки
ФАС пересмотрит необоснованно завышенные тарифы ЖКХ в регионах
«Переговоры прошли идеально»: Трамп заявил о реальном шансе на мир с Ираном
Раскрыто, действительно ли женщины 18–30 лет больше подвержены депрессии
Депутат разъяснил условия официального трудоустройства в нескольких местах
Названо число жертв в страшном ДТП в Гурьевске
Белому медведю в зоопарке Челябинска бросили колбасу в упаковке
Врач перечислил необычные способы заражения клещевым энцефалитом
Владелица квестов обвинила конкурентов в клевете после случая со стрельбой
Стало известно, почему последние два года Трампа могут обернуться кошмаром
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

