В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян

Кафе при храмах и монастырях отличаются от других заведений православным настроением, заявил «Москве 24» священник Владислав Береговой. Он отметил, что в подобных местах нередко работают дизайнеры, художники и люди других профессий.

Кафе находятся при всех крупных храмах и монастырях, которые являются удобной площадкой для проведения встреч с молодежью после богослужения. Это очень старая тема. Никто не обязывает читать «Символ веры» перед входом в православный ресторан. Никто не заставляет целовать икону или даже читать молитвы перед вкушением пищи. Да, эти кафе при храме или монастыре. Но пожалуйста — заходите. Если нравится православный вайб, то почему бы и не посидеть именно в нем, — высказался Береговой.

Он отметил, что не видит ничего плохого в создании подобных аутентичных мест не при храмах или монастырях. По его мнению, они лишь будут популяризовать «глубокий православный дух». Священник добавил, что в такие кафе могут ходить как верующие, так и атеисты.

