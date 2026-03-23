Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье

Новый запущенный участок трассы Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) в Подмосковье станет дублером МКАД, пишет 360.ru со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева. Транспортный объект протяженностью пять километров проходит от поселка Октябрьский до Егорьевского шоссе.

Эта дорога является дублером МКАД. По сути, от Минского шоссе до М-12 запустили большую сквозную магистраль, которая позволит разгрузить огромное количество населенных пунктов Подмосковья. Потому что сегодня транзитный транспорт часто идет через города. С 2013 года в регионе реализуется программа по модернизации Московского транспортного узла. И нет человека, который не заметил бы новые дороги, путепроводы, хорды, расширение вылетных магистралей, — подчеркнул Воробьев.

В частности, новый участок поможет облегчить жизнь жителям Люберец и Раменского. Путь до М-5 «Урал» и Лыткаринского шоссе станет намного быстрее, а прилегающие дороги свободнее. Всего ЮЛА охватит четыре муниципалитета и улучшит транспортную доступность для 3,5 млн человек. Ее общая протяженность составит около 45 километров.

