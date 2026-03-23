Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими Актер сериала «Хирург» Тихон Котрелев перестал выходить на связь с близкими

Актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах «Хирург», «Тихий Дон» и «Маргарита Назарова», уже три дня не выходит на связь с близкими, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на сестру артиста. Родственники опасаются за его жизнь.

Сестра 49-летнего артиста сообщила, что дозвониться до брата не удается с прошлой недели. По ее словам, актер заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве. Сестра Котрелева рассказала, что ранее ему диагностировали панкреонекроз — смертельно опасное осложнение острого панкреатита.

