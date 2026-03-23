Актер сериалов «Хирург» и «Тихий Дон» перестал выходить на связь с близкими

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:24

Актер сериала «Хирург» Тихон Котрелев перестал выходить на связь с близкими

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Тихон Котрелев, известный по ролям в сериалах «Хирург», «Тихий Дон» и «Маргарита Назарова», уже три дня не выходит на связь с близкими, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на сестру артиста. Родственники опасаются за его жизнь.

Сестра 49-летнего артиста сообщила, что дозвониться до брата не удается с прошлой недели. По ее словам, актер заперся в съемной квартире на Гоголевском бульваре в Москве. Сестра Котрелева рассказала, что ранее ему диагностировали панкреонекроз — смертельно опасное осложнение острого панкреатита.

Ранее стало известно, что у блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) диагностировали рак желудка. Telegram-канал SHOT сообщил, что она потеряла возможность ходить из-за болей от переломов позвонков, вызванных онкологией. Кроме того, по информации канала, у нее возникли проблемы со зрением. По информации SHOT, в ближайшее время Лерчек предстоит пройти пять сеансов лучевой терапии. На фоне резкого ухудшения здоровья защита блогера обратилась в суд с соответствующим ходатайством.

актеры
сериалы
болезни
знаменитости
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.