23 марта 2026 в 11:18

Фестиваль контента ORIGINAL+ объявил победителей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
V Фестиваль контента стриминговых сервисов ORIGINAL+ объявил победителей. Он прошел с 18 по 20 марта на киностудии Горького. Результаты конкурса определили три состава жюри.

В номинации «Оригинальный сериал» лидером стал проект «Гордость», в номинации «Оригинальный вертикальный сериал» победил проект «Беременна от олигарха», самым оригинальным шоу стала «Кулинарная битва», самым ожидаемым проектом — комедийный сериал «Зовите Витю!». Картина «Гордость» также стала лучшей в номинации «Оригинальное режиссерское видение», а Алана Чочиева, исполнившая одну из ролей, стала самой оригинальной актрисой по мнению жюри. Актер сериала «Зовите Витю!» также признан самым оригинальным актером.

Перед началом фестивальных показов прошли мини-презентации стриминговых сервисов, где были кратко представлены проекты, которые выйдут в ближайшее время. Среди них особенно выделилась платформа «Смотрим», которая заняла первое место в конкурсе сериалов. В конкурсе шоу победу одержала платформа «VK Видео».

Ранее сообщалось, что в Москве с 17 по 18 февраля провели 28-й форум медиаиндустрии CSTB.PRO.MEDIA. В ходе деловой программы прошли 16 сессий, панельных дискуссий и круглых столов.

