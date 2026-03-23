Что известно о смерти звезды «Улиц разбитых фонарей» Хомика Известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей» актер Хомик умер в Петербурге

Умер петербургский актер Александр Хомик, сообщил его друг, артист хора Мариинского театра Алексей Дмитрук. Известного по сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия» артиста не стало в возрасте 50 лет.

Сегодня ушел из жизни мой самый дорогой друг, артист театра и кино и замечательный человек, Александр Хомик. Потеря невосполнима. 28 лет мы были вместе. Выступали на сцене, дружили, ходили за грибами и на рыбалку, помогали друг другу во всем, — написал Дмитрук.

Хомик появился на свет 3 декабря 1975 года. Он получил образование в Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства. Профессиональную деятельность начал в Санкт-Петербургском Художественном Театре. Также сотрудничал с Санкт-Петербургским детским музыкальным театром «Зазеркалье» и театром-студией, руководимой Светланой Крючковой. Был участником труппы «Смешного Театрика».

