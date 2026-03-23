Что известно о смерти нобелевского лауреата по микробиологии Бишопа Умер микробиолог Бишоп, получивший Нобелевскую премию

В США умер микробиолог Джон Майкл Бишоп, исследовавший генетические корни онкологических заболеваний, сообщило издание Washington Post. В 1989 году ученый получил Нобелевскую премию.

Сын микробиолога рассказал, что его отец скончался в больнице от пневмонии. В своей работе ученый показал, что онкогены не представляют из себя чужеродные гены и не проникают в организм через вирусы. Открытие помогло изменить подход к исследованию рака.

Ранее известная телеведущая и автор программ о культуре Галина Мшанская ушла из жизни в возрасте 91 года. Причиной смерти стал обширный инфаркт. Несколько лет женщина тяжело болела, страдая от последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Галина Мшанская была замужем за актером Олегом Басилашвили, у супругов есть две дочери.

До этого сообщалось, что скончался заслуженный артист РФ Владимир Ершов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки». По сообщению сына актера Ивана Ершова, причиной смерти стал инсульт.