Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю В Калининградской области потушили 110 пожаров с 16 по 22 марта 2026 года

В Калининградской области с 16 по 22 марта 2026 года ликвидировали 110 пожаров, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на МЧС России по региону. За последнюю неделю спасатели вывели из огня 18 человек и эвакуировали еще 30 граждан. Один из них получил травмы.

За минувшие семь дней два происшествия случилось на водных объектах, уточнили в ведомстве. Специалистам удалось спасти троих людей.

Только за последние сутки в регионе зафиксировали 43 пожара, 27 из них — это пал сухой травы. В общем сложности огонь затронул 44 гектара земли.

Ранее сообщалось, что сразу несколько крупных природных пожаров охватили Хасанский округ Приморского края. Один из них удалось локализовать на площади 8 тыс. гектаров.