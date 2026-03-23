Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 14:24

Калининградские спасатели потушили 110 пожаров за последнюю неделю

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Калининградской области с 16 по 22 марта 2026 года ликвидировали 110 пожаров, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на МЧС России по региону. За последнюю неделю спасатели вывели из огня 18 человек и эвакуировали еще 30 граждан. Один из них получил травмы.

За минувшие семь дней два происшествия случилось на водных объектах, уточнили в ведомстве. Специалистам удалось спасти троих людей.

Только за последние сутки в регионе зафиксировали 43 пожара, 27 из них — это пал сухой травы. В общем сложности огонь затронул 44 гектара земли.

Ранее сообщалось, что сразу несколько крупных природных пожаров охватили Хасанский округ Приморского края. Один из них удалось локализовать на площади 8 тыс. гектаров.

регионы
МЧС
спасатели
пожары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач напомнила о мерах профилактики туберкулеза
Риелтор рассказала, почему россияне начали выбирать частные дома
Политолог ответил, уйдет ли Киев от ответственности за прослушку Сийярто
Звезду сериала «Тихий Дон» доставили в психиатрическую больницу
Собянин сообщил о новой атаке беспилотников на Москву
Что известно о переговорах Путина с Пашиняном
Россиянам рассказали о важности православных кофеен
Пушков раскусил секретный план Трампа в переговорах с Ираном
Ситуация в Дубае 23 марта: где были удары Ирана, куда уезжают туристы из РФ
Экс-главу Курской области Смирнова доставили в суд
Россия и Вьетнам договорились о строительстве АЭС
В ЦБ ответили всем, кто не верил в эффективность высокой ключевой ставки
Новая погоня за Гретцки: как поздравили Овечкина с 1000-й шайбой в НХЛ
Прилетевших из Египта россиян отказались выпускать из самолета
Воробьев рассказал о новом запущенном участке трассы ЮЛА в Подмосковье
В РПЦ раскрыли, чем кафе при храмах привлекают молодых россиян
Глава федерации фристайла России заявил о поддержке Свищева на новом посту
Американист оценил шанс прекращения войны США и Ирана после слов Трампа
Дочь Михайлова похвасталась люксовым завтраком за 88 тыс. рублей
«Это кризис»: в Раде пожаловались на коллапс госуправления на Украине
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения
Семья и жизнь

Как правильно мерить давление: 5 правил точного измерения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.