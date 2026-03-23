«Одноклассники» и портал «Культура.РФ» запустят проект «Театр без границ»

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с порталом «Культура.РФ» запустит проект «Театр без границ» в преддверии Всемирного дня театра 27 марта. В рамках события объединятся пять культурных учреждений из разных регионов России — Москвы, Белгорода, Перми, Екатеринбурга и Сахалина.

«Одноклассники» — народная социальная сеть, поэтому в этом проекте мы сознательно ушли от столичного лоска и показываем театры в разных регионах: Москва, Белгород, Пермь, Екатеринбург и Сахалин. Театр объединяет людей по всей стране, а его главная ценность — люди, которые в нем работают. И объединяет их всех одно — искренняя любовь к своему делу, — рассказал руководитель направления стратегических партнерств в ОК Андрей Березкин.

В рамках проекта пользователям предоставят видеоэкскурсии по каждому театру, а также подборки в формате карточек с рекомендациями для зрителей. Также организаторы представят короткие видеоклипы с представителями разных театральных профессий: помощниками режиссеров, реквизиторами, гримерами‑постижерами, представителями пиар‑служб и руководителями художественно‑постановочной части.

