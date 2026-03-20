Сотрудники Росгвардии сняли с крыши в Петербурге калининградских туристов

Сотрудникам Росгвардии пришлось снимать туристов из Калининграда с крыши на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.today. Молодые люди решили таким образом продолжить отдыхать после похода в ночной клуб.

Сообщается, что пока трое туристов веселились, один из их друзей уснул прямо на крыше. На шум пожаловались сотрудники клиники, которая расположена в том же доме. Пострадавших нет. О том, какое наказание получили калининградцы, не сообщается.

