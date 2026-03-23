23 марта 2026 в 12:35

Песков рассказал, когда Ким Чен Ын может посетить Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын приедет Россию после согласования сроков его визита, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он напомнил, что у главы азиатской страны есть действующее приглашение посетить РФ, передает пресс-служба Кремля в MAX.

По мере того, как сроки этого визита будут согласованы по дипломатическим и иным каналам, такой визит сможет состояться, — сказал Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ким Чен Ыну в связи с его переизбранием на пост председателя государственных дел КНДР. Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем укреплении дружественных отношений и конструктивного сотрудничества между двумя странами.

18 марта стало известно, что Трудовая партия КНДР одержала уверенную победу на парламентских выборах, получив поддержку 99,93% проголосовавших граждан. Явка избирателей составила 99,99%.

До этого Ким Чен Ын заявил, что Корейская Народно-Демократическая Республика готова ответить на любые враждебные военные действия против страны. По его словам, такие государства ждет «безжалостное» возмездие.

