Туристы едва не разбились насмерть на Пхукете Пара туристов из России упала в океан с 50-метровой высоты на Пхукете

Супружеская пара из Санкт-Петербурга едва не погибла во время занятия парасейлингом с парашютами на острове Пхукет, сообщает Telegram-канал SHOT. Галина и Эмиль вместе с местным инструктором поднялись на высоту около 50 метров, когда трос внезапно дернулся. За считанные секунды парашют потерял скорость, и туристы на глазах у очевидцев рухнули в открытый океан.

Во время падения тайский инструктор пытался увести купол в сторону, чтобы тяжелая ткань не накрыла людей в воде. По информации канала, россиянка в панике начала тонуть, так как сильно боится глубины и не умеет плавать вдали от берега. Находившиеся неподалеку местные жители на гидроциклах оперативно подоспели на помощь и вытащили пострадавших из воды. Организаторы аттракциона так и не объяснили причину крушения, предположив лишь поломку катера или нехватку топлива. В ответ на претензию им предложили второй полет бесплатно.

Ранее на Пхукете скоростной катер Korawich Marine 888, на борту которого находились 52 русскоговорящих туриста и три члена экипажа, на полном ходу столкнулся с рыболовным траулером Pichai Samut 1. Удар пришелся на носовую часть лодки, из-за чего она получила критические повреждения.